İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve 8 kişi görevlerinden istifa etti (Video) 28.06.2019 19:06

Son dakika haberine göre İBB'de Genel Sekreter olarak görev yapan Dr. Hayri Baraçlı, 7 genel sekreter yardımcısı ve bir hukuk müşaviri görevlerinden istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, görevlerini bıraktıklarını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokratik bir ortamda gerçekleştiği ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği hatırlatıldı.

Dr. Hayri Baraçlı'nın o açıklaması:

Aziz İstanbullulara saygı ile duyurulur...

23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.

Bu kararımızı Başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz.

İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz.

Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Genel Sekreteri: Dr. Hayri Baraçlı

Genel Sekreter Yardımcısı: Muzaffer Hacımustafaoğlu

Genel Sekreter Yardımcısı: Mevlüt Bulut

Genel Sekreter Yardımcısı: Süleyman Karlı

Genel Sekreter Yardımcısı: Nihat Macit

Genel Sekreter Yardımcısı: Çağatay Kalkancı

Genel Sekreter Yardımcısı: Eyyüp Karahan

Genel Sekreter Yardımcısı: Adil Karaismailoğlu

1. Hukuk Müşaviri: Ali Karaaslan