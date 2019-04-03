İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT tarafından Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma hizmeti sunulacağını bildirdi.
İBB Başkanı Uysal açıkladı: İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma03.04.2019 18:29
- İBB Başkanı Uysal açıkladı: İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma
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