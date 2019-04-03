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İBB Başkanı Uysal açıkladı: İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma

03.04.2019 18:29

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT tarafından Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma hizmeti sunulacağını bildirdi.


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