İBB Başkanı: Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı.
İBB Başkanı: Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık14 Kasım 2018, Çarşamba
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