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İBB Başkanı: Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık

14 Kasım 2018, Çarşamba

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı.


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