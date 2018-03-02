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İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan önemli açıklamalar!

01 Mart 2018, Perşembe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal A Haber canlı yayınında İstanbul'daki yeni projeleri anlattı. İstanbul'da olası kar yağışı için alınan tedbirleri anlatan Uysal, evsiz vatandaşlar içinde tüm olanakların seferber edildiğini söyledi. 2013 yılındaki İstanbul'un raylı taşıma ağı planını anlatan Uysal yapılacak yeni metro hatlarını da açıkladı. Uysal hangi bölgelerin kentsel dönüşümden geçeceğini de anlattı.
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