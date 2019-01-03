İBB Başkanı Mevlüt Uysal İSPARK'ın yıl sonu karını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSPARK başta olmak üzere İBB şirketlerinin zarar ettiği yönündeki asılsız iddialara açıklık getirdi. Uysal, “İBB şirketlerinin yıl sonu itibariyle zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu yıl sonu İSPARK’ın 4 milyon TL kârı var. Bu kâr da yeni otoparklar, bisiklet parkları gibi yatırımlarla İstanbullulara hizmet için kullanılıyor” dedi.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal İSPARK'ın yıl sonu karını açıkladı03 Ocak 2019, Perşembe
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