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İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de ciddi bir yolsuzluk yapılmış ve sahte evrak işlenmiş

10.04.2019 17:41

Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, "Bu sadece bir seçmen kaydırılması değil başka bir şey. 8 ayda bu kadar yüksek oranda yüzde 20'ye yakın bir seçmen hareketi yani 26-27 bin seçmen hareketi var. Fiilen tespit mümkün değil. Bizim itirazımızda da kurul 'burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış, sahte evrak işlenmiş.'' dedi.


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