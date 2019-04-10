Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, "Bu sadece bir seçmen kaydırılması değil başka bir şey. 8 ayda bu kadar yüksek oranda yüzde 20'ye yakın bir seçmen hareketi yani 26-27 bin seçmen hareketi var. Fiilen tespit mümkün değil. Bizim itirazımızda da kurul 'burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış, sahte evrak işlenmiş.'' dedi.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de ciddi bir yolsuzluk yapılmış ve sahte evrak işlenmiş10.04.2019 17:41
- Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi ithal eden ilk ülke olabilir
- 10 Nisan kara delik fotoğrafı nasıl NASA Avrupa Gözlemevi son dakika kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri
- İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki organize oy hırsızlığının belgeleri
- İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de ciddi bir yolsuzluk yapılmış ve sahte evrak işlenmiş
- Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'deki kanunsuzluk seçimlerin iptalini gerektiren bir durum
- İstanbul Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? YSK kararı ne zaman açıklayacak?
- Mevlüt Uysal: Büyükçekmece Mhp İlçe Başkanının evine 5 seçmen kağıdı gelmiş, evde 5 kişi yaşamıyor
- İBB Başkanı Mevlut Uysal'dan Büyükçekmece'de sahte seçmen açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan anlamlı şiir
- Başkan Erdoğan'dan Ankara'da net mesaj: Anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz
- Osmaniye'deki olayda korkunç gerçek ortaya çıktı! Kazada öldüğü sanılıyordu ama...
- 10 Nisan Kara delik fotoğrafı nasıl NASA Avrupa Gözlemevi son dakika Kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.