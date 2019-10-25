İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent ormanı yalanını ortaya çıkaran kaplumbağa detayı 25.10.2019 11:52

AK Parti döneminde yapılan birçok hizmete konarak kendi yapmış gibi prim yapmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak yıllardır halka açık olan Kemerburgaz Kent Ormanları için “İmara Değil, Halka Açıyoruz” diyerek algı yaratma peşine düştü. İmamoğlu'nun bu ifadeleri Bakanlık tarafından "söz konusu alan hali hazırda 2012 yılından beri vatandaşların hizmetindedir" ifadeleriyle yalanlandı. İmamoğlu'nun tanıtım filmlerinde kullandığı görüntüler bile İmamoğlu başkanlığı öncesindeki döneme ait çıktı.