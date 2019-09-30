Husiler, Suudi Arabistan topraklarına düzenledikleri operasyonda esir aldıkları Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon askerin görüntülerini yayınladı.
Husiler, esir aldıkları koalisyon askerlerinin görüntülerini yayınladı30.09.2019 18:52
- Husiler, esir aldıkları koalisyon askerlerinin görüntülerini yayınladı
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