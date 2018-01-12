Hüseyin Kocabıyık, CHP'li Muharrem İnce'ye: "Orta mektep seviyesinde tavırları olan birisi..."
12 Ocak 2018, Cuma
CHP Milletvekillerinin hakaret ve nefret dili devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık önemli değerlendirmelerde bulundu. Kocabıyık, Muharrem İnce'nin memleket meseleleriyle ilgili herhangi bir konuda konuştuğunu duymadım, orta mektep seviyesinde sözleri, tavırları ve reaksiyonları olan birisi" ifadelerini kullandı.
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Allah aşkına CHP nin şu ülkede yaptığı bir şeyi gösterinde diyelim bu ülkeye şu iyiliği yapmıştır.
Al Muharrem İnce 'yi vur KK ... 2019 yılı chp'nin siyaset tarihine gömüleceği bir yıl olacak !
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