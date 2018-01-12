Yol Durumu

Hüseyin Kocabıyık, CHP'li 'ye: "Orta mektep seviyesinde tavırları olan birisi..."

12 Ocak 2018, Cuma
CHP Milletvekillerinin hakaret ve nefret dili devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de konuşan CHP Yalova Milletvekili , milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık önemli değerlendirmelerde bulundu. Kocabıyık, 'nin memleket meseleleriyle ilgili herhangi bir konuda konuştuğunu duymadım, orta mektep seviyesinde sözleri, tavırları ve reaksiyonları olan birisi" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
mehmet mehmet

Allah aşkına CHP nin şu ülkede yaptığı bir şeyi gösterinde diyelim bu ülkeye şu iyiliği yapmıştır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 12.01.2018 19:34
ihpus ihpus

Al Muharrem İnce 'yi vur KK ... 2019 yılı chp'nin siyaset tarihine gömüleceği bir yıl olacak !

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 12.01.2018 18:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları