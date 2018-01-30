Yol Durumu

Hürkuş göklerde

29 Ocak 2018, Pazartesi
TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Haziran 2018 tarihinde teslimatı yapılacak olan Hürkuş-B uçağımız, bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
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