Hürkuş göklerde

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Haziran 2018 tarihinde teslimatı yapılacak olan Hürkuş-B uçağımız, bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
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