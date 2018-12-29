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HÜRKUŞ-C'den ilk görüntü

29 Aralık 2018, Cumartesi

HÜRKUŞ'un kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Eğitim uçağı olarak planlanmış uçaktan başka bir fonksiyon rol görecek. Ayar ve radar güdümlü füzelere karşı koruma sistemi görülüyor. Hürkuş eğitim uçaklarının hava kuvvetlerimize teslimi başladı.


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