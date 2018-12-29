HÜRKUŞ-C'den ilk görüntü

HÜRKUŞ'un kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Eğitim uçağı olarak planlanmış uçaktan başka bir fonksiyon rol görecek. Ayar ve radar güdümlü füzelere karşı koruma sistemi görülüyor. Hürkuş eğitim uçaklarının hava kuvvetlerimize teslimi başladı.
HÜRKUŞ-C'den ilk görüntü29 Aralık 2018, Cumartesi
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