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Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

15.04.2019 07:06

Ankara'da bir otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve baba yaralandı, bir yaşındaki bebekleri ise burnu bile kanamadan kurtuldu.


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