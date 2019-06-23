Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu mührü yine kabinde unuttu! İşte o anlar (Video) 23.06.2019 16:35

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, Sarıyer'de oyunu kullandı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde oy kullandıktan sonra mührü kabinde unutan Zehra Çilingiroğlu bugün yapılan İstanbul seçimlerinde de mührü kabinde unuttu. İşte o anlar...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Sarıyer'de oyunu kullandı. 31 Mart seçimlerinde mühürü eve götürmeye çalışan anne-kız, bu kez de bir hata yapmamak için uğraşsalar da başarılı olamadılar.

31 Mart seçimlerinde Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu, oy kullanmaya ayrı ayrı gelmiş ancak ikisi de mühürü kabinde unutmuştu. Zehra Çilingiroğlu yine mühürü kabinde unuttu. Çilingiroğlu, bir kez daha görevliler tarafından uyarıldı.

2017 yılında gerçekleşen referandumda ilk kez oy kullanan Zehra Çilingiroğlu, zarfı sandığa unutmuş, zarfla birlikte salondan çıkmaya çalışırken görevliler tarafından uyarılmıştı.