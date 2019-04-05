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Hülya Avşar'dan dans şovuyla izleyenleri büyüledi

05.04.2019 11:41

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 55 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından dans ettiği anların videosunu yayınlayıp adından söz ettirmeyi başardı.


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