Hulusi Akar açıkladı: Öyle bir bina yaptık Pentagon'a rakip olacak 16.04.2019 11:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son durumu aktardı ve "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık Pentagon'a rakip olacak” dedi.