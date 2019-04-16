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Hulusi Akar açıkladı: Öyle bir bina yaptık Pentagon'a rakip olacak

16.04.2019 11:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son durumu aktardı ve "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık Pentagon'a rakip olacak” dedi.


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