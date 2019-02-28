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Hükümetten tanzim satış duyurusu: 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı

28.02.2019 13:02

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tanzim satış) Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zaman marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz.".


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