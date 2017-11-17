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Hükümetten Rıza Sarraf açıklaması

16 Kasım 2017, Perşembe
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD'den yanıt geldi. Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi" dedi.Bozdağ İstanbul'da katıldığı bir konferansta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bozdağ, Rıza Sarraf'la ilgili ABD'ye verilen notanın sorulması üzerine, "ABD'den yanıt geldi. Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi" diye konuştu.
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