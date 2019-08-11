Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Antalya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde, dışarıdan gelecek tehditlere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hükümetten Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir11.08.2019 23:01
- Hükümetten Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir
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