Hükümetten bedellli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bedelli askerlikle ilgili soruya tek cümlelik bir yanıt verdi. A Haber'de konuşan Bakan Canikli, "bedelli askerlik" konusunda bir açıklamada bulundu. Canikli, bedelli askerlik sorusuna verdiği yanıtta "Gündemimizde yok" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde de açıklamalar yapılmış ve henüz bedelli askerlik konusunda bir çalışmanın yapılmadığı belirtilmişti.
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