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Hükümetten bedellli askerlik açıklaması

19 Ocak 2018, Cuma
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli le ilgili soruya tek cümlelik bir yanıt verdi. A Haber'de konuşan Bakan Canikli, "" konusunda bir açıklamada bulundu. Canikli, sorusuna verdiği yanıtta "Gündemimizde yok" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde de açıklamalar yapılmış ve henüz konusunda bir çalışmanın yapılmadığı belirtilmişti.
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