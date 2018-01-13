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Hükümetten AYM hakkında flaş açıklama

13 Ocak 2018, Cumartesi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı ile ilgili "Bu karar, bir beraat kararıdır. AYM'nin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
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