Hükümetten AYM hakkında flaş açıklama

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı ile ilgili "Bu karar, bir beraat kararıdır. AYM'nin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur." dedi.
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