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Hükümetten açıklama: 311 bin 968 bin Suriyeli evine geri döndü

18.02.2019 17:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir." dedi.


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