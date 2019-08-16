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Hükümetin memura toplu sözleşme zam teklifi ne kadar? (Video)

16.08.2019 16:27

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmesi için bugün saat 14.30'da Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'la ile bir araya geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Toplu sözleşmede belli bir noktaya geldik. Maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif ediyoruz" dedi. Emekli memur son dakika maaş zammı haberleri! İşte Hükümetin memura toplu sözleşme zam teklifi açıklaması...


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