Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmesi için bugün saat 14.30'da Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'la ile bir araya geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Toplu sözleşmede belli bir noktaya geldik. Maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif ediyoruz" dedi. Emekli memur son dakika maaş zammı haberleri! İşte Hükümetin memura toplu sözleşme zam teklifi açıklaması...
Hükümetin memura toplu sözleşme zam teklifi ne kadar? (Video)16.08.2019 16:27
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