Hükümetin kamu işçilerine teklifi belli oldu! Peki şimdi ne olacak? Faruk Erdem canlı yayında anlattı

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında kamudaki zam pazarlığını değerlendirdi...
Hükümetin kamu işçilerine teklifi belli oldu! Peki şimdi ne olacak? Faruk Erdem canlı yayında anlattı09.07.2019 16:02
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