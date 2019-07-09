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Hükümetin kamu işçilerine teklifi belli oldu!

09.07.2019 16:02

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında kamudaki zam pazarlığını değerlendirdi...


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