Hükümet su için de harekete geçti! Fiyatı sürekli yükseliyordu 19.02.2019 15:05

Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan damacana sulara indirim beklerken zam gelmesi sonrası hükümet harekete geçti. Hükümet, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da alma kararı verdi. İşte tavan fiyat uygulamasına göre su fiyatları...