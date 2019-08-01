Hükümet, memurlara zam teklifini 16 Ağustos Cuma günü yapacak 01.08.2019 19:22

Son dakika haberine göre hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti. Hükümet, memur ve sözleşmeli personel için maaş zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacak.