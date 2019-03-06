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Hükümet duyurdu: Türkiye ve İran PKK’ya karşı operasyon yapacak

06.03.2019 12:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. Ve inşallah İran ile birlikte operasyon yapacağız. Bunu ilk kez söylüyorum. Ve bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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