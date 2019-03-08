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Hükümet duyurdu: Silahtan arındırılmış bölgede TSK devriyesi bugün başlıyor

08.03.2019 13:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak." ifadelerini kullandı


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