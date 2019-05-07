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Hükümet düğmeye bastı: Bakıcılara da teşvik veriyor

07.05.2019 10:13

Hükümet, kadınları iş hayatında tutmak için bakıcılara da teşvik veriyor. 0-24 ay arası çocuğu olan anneler, kayıtlı ve eğitimli bakıcı çalıştırırsa 32 aylık hibe desteği alıyorlar. Teşvik yaklaşık 960 lira.


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