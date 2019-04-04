Gıda fiyatları üzerinden yaratılmak istenen algıyı tanzimle bozan hükümet yeni bir model geliştiriyor. ePttAVM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile gıda zinciri kurup 700 ürünü internet üzerinden satacak.
Hükümet düğmeye bastı! 700 ürünü internet üzerinden satılacak...04.04.2019 11:14
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