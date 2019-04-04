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Hükümet düğmeye bastı! 700 ürünü internet üzerinden satılacak...

04.04.2019 11:14

Gıda fiyatları üzerinden yaratılmak istenen algıyı tanzimle bozan hükümet yeni bir model geliştiriyor. ePttAVM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile gıda zinciri kurup 700 ürünü internet üzerinden satacak.


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