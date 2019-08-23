Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun tutuklanma anına dair görüntüleri ortaya çıktı.
Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun tutuklanma anının görüntüleri ortaya çıktı23.08.2019 00:10
- Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun tutuklanma anının görüntüleri ortaya çıktı
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