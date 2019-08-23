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Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun tutuklanma anının görüntüleri ortaya çıktı

23.08.2019 00:10

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun tutuklanma anına dair görüntüleri ortaya çıktı.


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