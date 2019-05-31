HSK'dan yeni kararname! 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti 31.05.2019 17:12

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle 20 il başsavcısının görev yerleri de değiştirildi. Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi. Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

Kararname sonrası açıklama yapan Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "HSK 1.Dairesi Daha önce ilan etmiş olduğumuz takvim uyarınca Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder başarılar dilerim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.