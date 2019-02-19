HSK’dan kritik Balyoz kararı! 50 eski hâkim savcı hakkında kovuşturma izni verildi 19.02.2019 17:22

HSK 2. Dairesi, Balyoz davasına bakan ve tamamına yakını FETÖ sebebiyle meslekten atılan 50 hâkim savcı hakkında kritik bir karar verildi. Daire, soruşturma ve yargılama sırasında hukuksuzluk yaptıklarını tespit ettiği söz konusu hâkim savcıların kovuşturulmaları yönünde karar aldı.