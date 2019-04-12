HSK, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Giresun'da Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili babası Şaban Vatan'ın talebi üzerine müfettiş incelemesi başlattı.
HSK, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı12.04.2019 10:43
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