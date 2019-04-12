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HSK, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı

12.04.2019 10:43

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Giresun'da Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili babası Şaban Vatan'ın talebi üzerine müfettiş incelemesi başlattı.


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