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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada karar! Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in cezaları belli oldu

17.07.2019 16:35

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.


Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl 6 ay, ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi.
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