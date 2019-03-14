Hrant Dink davasında flaş gelişme! FETÖ'cü Ercan Gün tahliye edildi 14.03.2019 12:11

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin de yargılandığı davada eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanık serbest kalamayacak. İki sanığa yurt dışı yasağı da konuldu.