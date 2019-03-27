Haberler Web TV Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte havaya uçurdu

Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte havaya uçurdu

27.03.2019 16:48

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak, iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalandı. Hortumun etkisini kaybetmesiyle düşen Çanak yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları