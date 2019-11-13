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Hong Kong'da protestolarda eylemciler polise ateşli ok fırlattı

13.11.2019 15:24

Çin'in güney kıyısında bulunan Hong Kong'da devam eden yönetim karşıtı protestolarda eylemciler polis müdahalesine ucunda ateşe verilmiş oklarla yanıt verdi. Daha önce de eylemcilerin polise mancınık ile kiremit fırlattığı kameralara yansımıştı. İşte o görüntüler...


Hong Kong'da bir süredir devam eden ve geçen hafta bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle şiddetlenen protestolar sürüyor. Görüntülerde, eylemcilerden birinin çakmakla okun ucundaki maddeyi ateşe verdiği, diğer eylemcinin ise oku polise doğru fırlattığı görüldü.


DAHA ÖNCE DE MANCINIK İNŞA ETMİŞLERDİ
Daha önce de eylemcilerin polise mancınık ile kiremit fırlattığı kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bambu kerestelerinden inşa ettikleri mancınık iskelesiyle polise kiremit attığı görülmüştü.

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