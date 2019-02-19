Honda Türkiye'den açıklama: Honda, Türkiye'den çıkmıyor 19.02.2019 15:40

Japon devi Honda'nın Civic Sedan modelinin 2021'de üretime son vereceğini açıklamasının ardından toplu yalancılar harekete geçti. Honda'nın Türkiye'deki üretimine son vereceğini yalanını Sözcü gazetesi ve diğer yerli üretime düşman gazeteler sayfalarına taşıdı, ancak yalan ittifakının hevesi kursağında kaldı. Honda Türkiye'den yapılan açıklamada Honda'nın, Türkiye'den çıkmayacağı Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planladığı duyuruldu.