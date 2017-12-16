Hollandalı siyasetçi Doorn Türkiye'ye övgüler yağdırdı
16 Aralık 2017, Cumartesi
Hollanda Birlik Partisi Genel Başkanı Arnoud Van Doorn A haber'e konuştu. Batılı ülkelerin Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından rahatsız olduğunu dile getiren Doorn, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Kudüs meselesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.
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