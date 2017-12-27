Yol Durumu

Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı

26 Aralık 2017, Salı
Hollanda'ya giden Türk yolcuların dün havalimanında köpekle aranmasının ardından Türkiye'den misilleme geldi. Türkiye'ye giriş yapan Hollandalı yolcular havalimanında köpekle arandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları