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Hollanda'da Türk iş adamının otelin bahçesine koyacağı uçak otoyoldan geçti

09.02.2019 10:25

Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak otoyoldan geçti


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