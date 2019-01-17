Hollanda'da skandal! Cami önünde İslam karşıtı gösteri

Hollanda'nın Utrecht kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği cami önünde İslam karşıtı gösteri düzenledi.
Hollanda'da skandal! Cami önünde İslam karşıtı gösteri17 Ocak 2019, Perşembe
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