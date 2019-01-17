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Hollanda'da skandal! Cami önünde İslam karşıtı gösteri

17 Ocak 2019, Perşembe

Hollanda'nın Utrecht kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği cami önünde İslam karşıtı gösteri düzenledi.


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