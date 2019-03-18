Hollanda'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle yaralılar olduğu belirtiliyor.
Hollanda'da silahlı saldırı! Yaralılar var18.03.2019 13:43
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