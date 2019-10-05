Hollanda'da ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki 05.10.2019 01:33

Hollanda polisi büyük bir saygısızlığa imza attı. Hollanda'da, telefonla yapılan şikayet üzerine ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polis tepki çekti. Polisten detaylı açıklama beklediklerini belirten yönetici, 17 Eylül'de yaşanan olayın dün akşam sosyal medyada yayınlanan camiye baskın görüntülerinin üzerine kamuoyuna yansıdığını ifade etti.