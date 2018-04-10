Hollanda ve Almanya'nın iki yüzlülüğü

Almanya'da PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açıldı. Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen Yusuf Ünsal göstericilere tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırıldı. Bu durum Almanya ve Hollanda polisinin gösteri düzenleyen terör destekçisi gruplara ve Türk vatandaşlarına yaklaşımındaki farkı da ortaya serdi. Gösteri düzenleyen terör destekçilerini koruyup kollayan polisler söz konusu Türkler olduğunda ise sert müdahalelerde bulunuyor. İşte bu durumu en iyi anlatan videolardan bir tanesi.
Hollanda ve Almanya'nın iki yüzlülüğü09 Nisan 2018, Pazartesi
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