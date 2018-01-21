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Hızla yaygınlaşan ölümcül oyun!

20 Ocak 2018, Cumartesi
ABD'de gençler arasında yeni bir çılgınlık başladı adı "Tide Pod Challenge" yani "deterjan kapsülü meydan okuması"... Gençler içinde jel bulaşık deterjanı bulunan kapsülleri yiyorlar! Ama bu trend son derece ölümcül... ABD'de bugüne dek tam 10 genç deterjan zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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GARIB GARIB

haydi be olumcul seyi ye bunun adinada genclik eylencesi de tupe duz sapik lik bence onu gencler deyilde amerkayi yoneten okumus cahiler yemeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.01.2018 17:19
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