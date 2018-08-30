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  • “Hız yolu değil, hayatı kısaltır” pankartı bulunan üst geçide çarpan sürücü hayatını kaybetti

“Hız yolu değil, hayatı kısaltır” pankartı bulunan üst geçide çarpan sürücü hayatını kaybetti

30 Ağustos 2018, Perşembe

Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Yılmaz idaresindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, iddiaya göre bir anda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan yaya üst geçidin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tamamen hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Mert Yılmaz, otomobilde sıkıştı. Yolcu ve arka koltukta bulunan toplam 3 kişi ise ağır yaralandı.

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