Haberler Web TV Hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı

Hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı

12 Aralık 2018, Çarşamba

Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Özerk Cumhuriyeti’nde akşam saatlerinde buz tutan yolda aşırı hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları