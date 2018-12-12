Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Özerk Cumhuriyeti’nde akşam saatlerinde buz tutan yolda aşırı hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı.
Hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı12 Aralık 2018, Çarşamba
- Hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı
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