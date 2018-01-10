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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic Ankara'da

09 Ocak 2018, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i törenle karşıladı. Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Kitaroviç, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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